BSL'de haftanın programı!

17'inci haftanın açılış gününde dört maç oynanacak. Bilyoner.com Haftanın Maçı'nda Muratbey Uşak, Beşiktaş Sompo Japan'i ağırlarken, Demir İnşaat Büyükçekmece ve BEST Balıkesir de İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Pınar Karşıyaka'nın Gaziantep Basketbol'u konuk edeceği gün, Yeşilgiresun Belediyespor ile Trabzonspor Medical Park arasındaki Karadeniz derbisiyle kapanacak.



Son şampiyon Fenerbahçe'nin İstanbul BBSK, zirve ortağı Anadolu Efes'in ise Halk Enerji TED Kolejliler deplasmanına çıkacağı haftada Darüşşafaka Doğuş ile Banvit, Volkswagen Arena'da buluşacak.



Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray Odeabank ile TOFAŞ, 6 Şubat Pazartesi günü Abdi İpekçi Arena'da karşı karşıya geliyor.

BSL'de 17. Haftanın Maç Programı ve yayın bilgileri şöyle:



Cumartesi:

16.00 Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan (beIn Sports 3)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Best Balıkesir (TBF TV)

18.00 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (TBF TV)

18.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor Medical Park (beIn Sports 3)

Pazar:

15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (NTV Spor)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Anadolu Efes (beIn Sports 3)

18.00 Darüşşafaka Doğuş-Banvit (NTV Spor)

Pazartesi:

20.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ (beIn Sports 3)