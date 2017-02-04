Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'a 92-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, kötü oynadıklarını ve kazanmayı hak etmediklerini bildirdi.

Markovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakiplerini tebrik ederek, "Bu oyunla kazanmayı hak etmiyorduk." dedi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadıkları ve kaybettikleri Kataja ve Le Mans maçlarının bugünkü karşılaşmaya benzediğini kaydede Markovic, şöyle konuştu:

"Hala evimizde ne yapmamız gerektiğini neden anlamadığımızı bir türlü anlayamıyorum. Rakibimizin 3 sayılık basket atan bir takım olduğunu biliyorduk ama buna yeterince cevap veremedik. Rakibin 3 sayılık basket denemelerine izin verdik ve çok hücum ribaundu verdik."