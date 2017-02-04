Spor Toto Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 84-66 mağlup olan Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, "Formayı hak etmeyen oyuncular var, ben ve yönetim gerekeni yapacağız." dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulkaz, kötü bir yenilgi aldıklarını söyledi. Evlerinde oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini aktaran Ozan Bulkaz, "Hatalarımızı göreceğiz, sahada formayı hak etmeyen oyuncular var ben ve yönetim gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.