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"Bundan sonraki maçlarda da son dakikaya..."
04 Şubat 2017 , 20:15
Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, iki taraf için de zor bir maç olduğunu dile getirdi.
Demir, ilk yarıda iki takımın da birbirine yakın oynadığını anlatarak, "Üçüncü periyodu Demir İnşaat Büyükçekmece gerçekten mükemmel oynayarak bizi zor bir duruma soktu. Dördüncü çeyrek ve uzatmada ise biz iyi oynadık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yakışır bir maç oldu. Bu hafta takım içinde değişiklikler yaptık. Takım kimyasının bizi kazandırabileceğini gördük. Bundan sonraki maçlarda da son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Best Balıkesirli oyuncu Andrew Delano, hızlı hücumlarda takımına yardımcı olmaya çalıştığını ve ekip halinde yükselişlerine devam edeceklerini aktardı.
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