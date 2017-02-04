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Giresun uzatmada güldü!
04 Şubat 2017 , 21:44
Yeşilgiresun Belediyespor: 81 - Trabzonspor Medical Park: 80
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Ozan Çakar
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 15, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 6, Emircan Koşut 2, İnanç Koç 4, Metin Türen 2, Doğuş Özdemiroğlu 6, Gill 18, Ivanov 14, Ledo 14
Trabzonspor Medical Park: Lee, Green 11, Hardy 9, Erol Can Çinko 12, Duşan Cantekin 2, Wright 16, Ozan Anton Odabaşı, Kadji 13, Moody 17
1. Periyot: 16-15
Devre: 31-36
3. Periyot: 47-46
Normal süre: 70-70
5 faulle çıkan: 44.57 Green (Trabzonspor Medical Park)
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, normal süresi 70-70 sona eren maçta Trabzonspor Medical Park'ı 81-80 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede konuk takım Trabzonspor Medical Park, ilk periyodun son dakikasına 15-11 önde girdi. Bitime 35 saniye kala İnanç Koç'un basketiyle farkı 2 sayıya düşüren Yeşilgiresun Belediyespor, Doğuş Özdemiroğlu'nun son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle ilk çeyreği 16-15 önde tamamladı.
Mücadelenin 16. dakikasında Wright'ın basketiyle 29-25 öne geçen Trabzonspor Medical Park, kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak, devre arasına 36-31 üstün girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlük birkaç defa el değiştirirken, üçüncü çeyrek Yeşilgiresun Belediyespor'un 47-46 üstünlüğüyle sona erdi. Normal süre ise 70-70 beraberlikle tamamlandı ve mücadele uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde rakibine 81-80 üstünlük kuran Yeşilgiresun Belediyespor, karşılaşmayı kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu Yeşilgiresun Belediyespor'da 18 sayı üreten Gill oldu. Trabzonspor Medical Park'ta ise Moody'nin 17, Wright'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
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