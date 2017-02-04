Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Trabzonspor Medical Park'ı uzatmalarda 81-80 yenen Yeşilgiresun Belediyespor'da yardımcı antrenör Dorde Sijan, "İyi bir takım olduğumuzu herkese kanıtladık." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sijan, oyuncularını tebrik etti.

Oyuncusu Ricardo Ledo'nun sakatlığının sona erdiğini ve tekrar oynamaya başladığını dile getiren Sijan, "Ledo ile ilk maçımız, koçumuz cezalı onsuz da ilk maçımız. Öncelikle hedeflerimizi biliyoruz, iyi bir takımız, bunu herkese kanıtladık. Çok iyi çalışıyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağız. Taraftarlara özellikle çok teşekkür ederim, çünkü onlar burada olmasalar belki maçı kazanamazdık, maçı onlar buraya kadar getirdi." diye konuştu.