Lasme'den Galatasasaray açıklaması!

Yasaklı madde kullandığı için TBF’den 1 yıl ceza alan ve cezası sebebiyle Galatasaray Odeabank’la yolları ayrılan Stephane Lasme, olayın FIBA’ya taşındığını ve çıkan karar sonucunda nerede isterse oynayabileceğini söyledi.

Geçen sezon Galatasaray’la birlikte Eurocup’ı alan ve Eurocup finalinin en değerli oyuncusu seçilen Lasme, yasaklı madde kullandığı için Tür­kiye Basketbol Federasyonu tara­fından 1 yıllık cezaya çarptırılmıştı. Bu karara TBF ve Temyiz Kurulu’nun sevinmeyeceğini söyleyen Stepha­ne Lasme: “TBF ve Temyiz Kurulu ceza aldıktan sonra yaptığım itiraz başvurumu reddettiler. Vakit çok geçtiği için olay çoktan FIBA’ya taşındı. TBF yaptığım itirazla ilgili bir karar açıklamıyordu. Cezamın bitmesini beklerken FIBA dev­reye girdi ve kararı açıkladı. Artık nerede istersem oynayabilirim. Galatasaray taraftarının sevgisinin farkındayım ancak TBF’nin kararı sonrası Türkiye’ye dönüp tekrar Galatasaray’da oynayabilir miyim bilmiyorum” dedi.

LASME NEREYE GİDECEK?

Gabonlu yıldız Stephane Las­me'nin Yunan basını tarafından Panathinaikos’a gideceği iddia edi­lirken, İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ya da İspanya temsilcisi Barcelona Lassa’ya gitmeye daha yakın olduğu öğrenildi. Her ne kadar Lasme olumsuz konuşsa da Galatasaray kapısı onun için tam anlamıyla kapanmış değil.

(Karar)