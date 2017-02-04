Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçın tamamında üstün olan taraf olduklarını belirtti.

Sarıca, Maça iyi başlayıp, iyi bitirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Maçın genelinde oyunu kontrol ettik. Muratbey Uşak ribaundlarda etkili olduğunda üstün oynayan bir takım. Bununla ilgili önlemleri almıştık ve sahada iyi uyguladık. İlk yarıda da farkı açabilirdik, üçüncü çeyrekteki müdafaadan çok memnunum, oyuncularımı kutluyorum."