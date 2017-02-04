Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, oyuncularını ve teknik ekibini kutlayarak, müsabakanın beklediği gibi geçtiğini söyledi.

Pınar Karşıyaka'nın geçen hafta Banvit karşısında 109 sayı ile kazandığını hatırlatan Dedas, şöyle konuştu:

"Oyuncularıma maçı kazanabileceklerini söyledim, o müsabaka da bizim için büyük fırsattı. Sezon başındayken bu basketbolu hayal ediyordum. Şu anda tüm takım olarak neleri başarabileceğimizi herkes gördü. İyi bir seri yakaladık, bunun devamını getirmek istiyoruz. Bence maçı kazanmaktan daha önemlisi Karşıyaka taraftarının bize gösterdiği saygıydı, onlara da teşekkür ediyorum."