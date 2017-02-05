Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularının daha ciddi oynamaları gerektiğini dile getirdi.

Obradovic, yabancı oyuncularıyla sorun yaşayan bir takıma karşı mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Buna rağmen maç boyunca çok güzel oynadılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bizim açımızdan yüzde yüzümüzle oynadığımız bir maç değildi, bu çok net. Bazı oyuncular sadece kendi sayılarını düşünerek yendiler. 19 top kaybı yapıp rakibiniz size karşı 16 ribaund alıyorsa bu sanırım her şeyi açıklıyor demektir. Takımımdaki oyuncularımın biraz daha ciddi oynamaları gerekiyor. Destek vermeye gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Melih Mahmutoğlu ise çok fazla top kaybı yaptıklarını kaydederek, "Rakibimiz çok iyi mücadele etti. Daha iyi oynayabilirdik. Çok top kaybı yaptık. Adım adım galibiyetlerimize devam ediyoruz. Önümüzde Darüşşafaka Doğuş maçı var. İyi çalışıp iyi analiz edip kazanmak istiyoruz." diye konuştu.