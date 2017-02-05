Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 74-72 yenildikleri Anadolu Efes maçına ilişkin, "Takım olarak çok üzüldük" dedi.

Sevim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için birkaç şans yakaladıklarını belirten Sevim, "Bizim adımıza sevindirici şeyler de var. Başından sonuna kadar mücadele ettik ve hiç bırakmadık. Beşiktaş Sompo Japan maçında bu hatayı yapmıştık ve fark açılmıştı. Bugün buna izin vermedik. Bu noktada oyuncularıma minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ciddi bir taraftar desteği aldıklarını ve bu sayede maçın sonuna kadar oyunda kaldıklarını vurgulayan Sevim, "Bu hafta olmadı. Önümüzdeki hafta aynı mücadeleyi sergilersek, bir yerde galibiyet almaya başlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.