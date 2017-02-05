Fenerbahçe'den üst üste 8. galibiyet!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 76-69 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 15. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya Sloukas, Bennett, Ahmet Düverioğlu ve Bogdanovic'in kaydettiği sayılarla etkili başlayan Fenerbahçe, 4. dakikayı 14-7 önde geçti. Kalan bölümde kötü savunma yapan sarı-lacivertliler karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Armand, Klobucar ve Uğur Dokuyan ile isabetler üretti ve ikinci çeyreğe 20-20 eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci periyoduna Nikolov'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle giren ev sahibi ekip, 11. dakikada maçta ilk defa öne geçti: 23-20. İki takımın da sert savunma yaptığı bölümde Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 15. dakikada yeniden üstünlüğü yakaladı: 26-30. Kalan bölümde Bogdanovic ve Ahmet Düverioğlu ile rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Nunnaly ve Sloukas ile basketler kaydederek giren Fenerbahçe 24. dakikada 44-39 üstünlüğünü devam ettirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Deniz Kılıçlı savunmada ve skorda etkili bir performans sergilese de konuk ekip Ali Muhammed'in ürettiği dış isabetle 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 39-49. Kalan bölümde Klobucar ve Armand ile sayılar bulan ev sahibi takım karşısında Fenerbahçe, Melih Mahmutoğu ve Udoh ikilisiyle skor üreterek final periyoduna 55-46 önde girdi.

Son çeyreğe Armand'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Markota'nın ise pota altından kaydettiği basketle giren İstanbul Büyükşehir Belediyespor 32. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 51-55. Fenerbahçe Sloukas ve Boganovic'in etkili oyunuyla 38. dakikada farkı yeniden 10 sayıya taşıdı: 61-71. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde Fenerbahçe, Sloukas ve Kalinic'in basketleriyle salondan 76-69 galip ayrıldı.

Müsabakanın en skorer oyuncusu 20 sayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Deniz Kılıçlı olurken, Fenerbahçe'de Bogdanovic 18 ve Melih Mahmutoğlu 16 sayı üreterek galibiyete önemli katkı yaptı.

Detaylar

Salon: Cebeci

Hakemler: İsmail Aydın, Alper Özgök, Önder Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 16, Klobucar 10, Tevfik Akdamar 8, Deniz Kılıçlı 20, Markota 4, Uğur Dokuyan 2, James Metecan Birsen 5, Ayberk Olmaz 1, Nikolov 3, Mert Çevik

Fenerbahçe: Sloukas 13, Bogdanovic 18, Bennett 5, Kalinic 7, Ahmet Düverioğlu 4, Nunnaly 4, Ali Muhammed 6, Barış Hersek, Udoh 3, Melih Mahmutoğlu 16, Berk İbrahim Uğurlu

1. Periyot: 20-20

Devre: 33-37

3. Periyot: 36-55