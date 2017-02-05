Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, Trabzonspor Medical Park karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam konuk ettikleri Trabzonspor Medical Park'ı uzatma sonucu 81-80 mağlup ettiklerini anımsattı.

Karşılaşma boyunca rakipleri karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Aksu, "Yönetim, teknik heyet, oyuncu grubu ve salonu dolduran, televizyonlarda kalbi bizimle olan Giresunluları kutluyorum. Son derece heyecanlı, baştan sona mücadeleye sahne olan, basketbol adına kaliteli bir maç oldu. Çok iyi mücadele ettik ve haklı bir galibiyet aldık. Ligdeki hedeflerimize ulaşma adına Trabzonspor Medical Park galibiyeti bizim için çok çok önemli oldu." diye konuştu.

Trabzonspor Medical Park maçını geride bıraktıklarını belirten Aksu, 12 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına odaklandıklarını ifade etti.