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Perasovic: "Sonda 3 kritik top kaybı yaptık ve..."

Tarih05 Şubat 2017 , 18:21

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Perasovic: Sonda 3 kritik top kaybı yaptık ve...

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Halk Anerji TED Ankara Kolejliler'i tebrik etti.

Rakiplerinin çok iyi oynadığını ve hiç geri atmadığının altını çizen Perasovic, "Sonda 3 kritik top kaybı yaptık ve rakibe kazanma şansı verdik. Sonunda kazanamadılar ama ellerinden geleni yaptılar. Karşı takımın antrenörünü de tebrik ediyorum, çok güzel işler yaptı." değerlendirmesinde bulundu. 

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