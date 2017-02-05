Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Halk Anerji TED Ankara Kolejliler'i tebrik etti.

Rakiplerinin çok iyi oynadığını ve hiç geri atmadığının altını çizen Perasovic, "Sonda 3 kritik top kaybı yaptık ve rakibe kazanma şansı verdik. Sonunda kazanamadılar ama ellerinden geleni yaptılar. Karşı takımın antrenörünü de tebrik ediyorum, çok güzel işler yaptı." değerlendirmesinde bulundu.