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"Yaptıkları işin ruhuna yakışır bir mücadele..."
05 Şubat 2017 , 18:24
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 76-69 mağlup olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Ertuğrul Erdoğan oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin zor bir fikstürü var ancak bizim de cezalı oyuncularımız var. Varnado'yu bazı problemlerinden dolayı kadro dışı bıraktık. Oyuncularımdan geçen hafta Anadolu Efes maçında ne kadar memnun değilsem bugün de o kadar memnunum ve onlar adına mutluyum. Yaptıkları işin ruhuna yakışır bir mücadele gösterdiler." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Deniz Kılıçlı da takımda aldığı süresinin arttığını ve kadrodaki açığı yaptıkları işten zevk alarak kapatmaya çalıştıklarını aktardı.
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