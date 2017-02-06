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Emir Preldzic sakatlıktan ne zaman dönüyor?
06 Şubat 2017 , 14:38
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
AJANSSPOR ÖZEL HABER / EYÜP YILDIZ
Uzun bir süre önce sakatlanan Galatasaray Odeabank'ın devşirme oyuncusu Emir Preldzic'in parkelere dönüş tarihi belli oldu.
Türkiye kupası maçları öncesi, takımla beraber antrenmanlara başlayan Emir Preldzic, Darüşşafaka Doğuş mücadelesinde, koçun süre vermesi durumunda oynayabilecek. Sakatlığı tam olarak atlatan Emir Preldzic'in antrenman eksiği dışında bir sorunu bulunmuyor.
AJANSSPOR ÖZEL HABER / EYÜP YILDIZ
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Galatasaray Odeabank
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