Galatasaray zorlanmadı!

Galatasaray Odeabank: 82 - TOFAŞ: 73

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Halit Can Cihan

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 15, Göksenin Köksal 3, Schilb 14, Daye 13, Pleiss 14, Micov 13, Fitipaldo 2, Tyus 8, Ege Arar, Can Korkmaz

TOFAŞ: Barış Ermiş 6, Crocker 16, Mejia 2, Copeland 4, Kaya Peker 20, Micic 17, Yiğit Arslan 7, Muhsin Yaşar, Caner Topaloğlu 1, Kadir Bayram

1. Periyot: 24-20

Devre: 43-29

3. Periyot: 68-47

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta kapanış maçında Galatasaray Odeabank, sahasında TOFAŞ'ı 82-73 yendi.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 11. galibiyetini elde ederken, Bursa temsilcisi 10. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray Odeabank karşılaşmaya Pleiss, Daye ve Sinan Güler'in basketleriyle 3. dakikada 9-0'lık seri yakalayarak başladı. TOFAŞ, rakibine Kaya Peker, Crocker ve Mejia'nın isabetleriyle 10-0'lık seriyle cevap verdi ve 5. dakikada 10'a 9 üstünlük kurdu. Sinan Güler'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği atışlarla yeniden öne geçen sarı-kırmızılılar, Micov'un da skor katkısıyla ilk periyodu 24-20 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine Tyus ve Göksenin Köksal'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, 12. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 28-20. Konuk ekip; Micic, Crocker ve Kaya Peker'in basketleriyle 14. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 28-26. Savunma sertliğini arttıran ve pota altında Tyus ile rakibine üstünlük kuran İstanbul temsilcisi 18. dakikada Micov'un kaydettiği üç sayılık basketle farkı çift hanelere (39-27) çıkarttığı karşılaşmada soyunma odasına 43-29 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Daye'in performansıyla oyun kontrolünü eline aldı. Sarı-kırmızılılar, Schilb'in 24. dakikada bulduğu dış atışla farkı 21 sayıya (53-32) kadar taşıdı. Çabuk toparlanan Bursa temsilcisi; Kaya Peker, Micic ve Crocker'ın isabetleriyle 27. dakikada farkı 13 sayıya kadar çekti: 58-45. Mola dönüşünde Daye, Pleiss ve Micov ile skor üreten Galatasaray Odeabank, son çeyreğe 68-47 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğine Kaya Peker ve Micic'in skorer oyunuyla giren konuk ekip, Crocker'ın önderliğinde sayılar bularak farkı azalttı. TOFAŞ, Crocker'ın 35. dakikada bulduğu üç sayılık basketle farkı tek hanelere kadar çekti: 71-62. Çabuk toparlanan ve rakibinin farkı daha da azaltmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank sahadan 82-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi TOFAŞ formasıyla 20 sayı kaydeden Kaya Peker olurken, Galatasaray Odeabank'ta ise Sinan Güler 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.