Trabzonspor'dan çok sert açıklama!

Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği, Trabzonspor Medical Park - Yeşil Giresun Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

İşte o açıklama:

"Sayın Başkanımız Abiş Hopikoğlu'nun, son iki gündür basketbol ve spor kamuoyunda büyük ses getiren açıklamalarının ardından, Yeşil Giresun Belediyespor yönetiminin bir şekilde konuya müdahil olma gayretlerini üzülerek takip etmekteyiz.



Yeşil Giresun Belediyespor yönetimindeki arkadaşların, ne yazık ki okuduklarını anlamadıklarını görüyoruz ve Sayın Hopikoğlu'nun açıklamalarını bir kez daha, ama dikkatlice okumalarını tavsiye ediyoruz. Yeşil Giresun Belediye Spor – Trabzonspor Medical Park maçının özellikle son 10 saniyesinde çalınan düdüklerin hatalı olduğu, basketbol camiasındaki taraflı tarafsız herkesin fikir birliğine varmış bulunduğu bir konu iken, YGBS yönetiminin hiçbir şey olmamışçasına açıklama yapmaları en hafif tabiriyle abesle iştigal etmektir.



Kulüp Başkanımız Sayın Abiş Hopikoğlu da açıklamalarında, iki kulüp arasında hiçbir problemin olmadığını özellikle belirtmiş, maç esnasında Trabzonspor ve Trabzon şehrine edilen ağır küfürlerden dolayı yapılan 1A-2A küfür anonslarına vurgu yapmıştır. Bizim için iki kulüp arasındaki rekabetin diğer kulüplerle olan rekabetlerimizden herhangi bir farkı yoktur. Yeşil Giresun Belediyespor karşısında aldığımız galibiyetler bize, puan tablosuna yazılan iki puandan daha ekstra mutluluklar yaşatmamaktadır. Ne var ki Yeşil Giresun Belediyespor cephesinde, Trabzonspor Medical Park’ı yenmenin kentin düşman işgalinden kurtuluşu kadar coşkuya sebep olması traji-komik görünmektedir. Her şeyden daha önemlisi, geçen sezondan kalan “3 liralık” borcu ödeyemedikleri için yönetim kurulu dahi oluştaramayan ve ligden çekilme noktasına gelince, kulübün anahtarlarını “menajerlere” teslim edenler, “15 lira” diye tabir ettikleri bütçelerin nasıl ve ne şekilde bulunacağını, harcanacağını hayal dahi edemezler.



Süper Lig’e döndükten kısa bir süre sonra Avrupa Kupası’nda final, ligde yarı final oynamış bir kulübe, afaki bütçe rakamları üzerinden gönderme yapmak için önce menajerlerin boyunduruğundan kurtulmuş, sponsoru ve gelecek planı belli bir kulüp olmak gerekir.



Kamuoyuna saygılarımızla"



