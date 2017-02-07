TT Arena'ya Basketbol takviyesi !

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Divan Toplantısı'nda sarı-kımızılıların yeni basketbol salonu projesini açıklayacağı öğrenildi.



Galatasaray'da büyük heyecan... Sarı-kırmızılılarda Kulüp Başkanı Dursun Özbek Mart ayında gerçekleşmesi planlanan büyük projenin temellerini atmaya başlıyor. Mali Kongreden önce salon projesine start vererek gözdağı verecek olan Dursun Özbek ve yönetimi yeni basketbol salonunu 2 yıl içinde bitirmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY'IN BASKETBOL SALONU KAÇ BİN KİŞİLİK OLACAK ? Sarı-kırmızılı taraftarların yeni stadı olacak olan basketbol salonu 15 bin kişi kapasiteli olacak. Seyrantepe'ye mağaza ve alışveriş noktaları eklenecek.

KULÜBÜN CEBİNDEN EN UFAK PARA ÇIKMAYACAK! Galatasaray yeni basketbol salonuna kavuşacakken, salon yapımında kulübün kasasından en küçük bir harcama yapmayacak. Sponsor firma bu noktada devreye girecek. Sponsor firmaya salonun ismi verilerek bu iş çözümlenmiş olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı-kırmızılı kulübün yapacağı divan toplantısında salon projesinden her bilgiyi üyeler ile paylaşacak.

(medyahaber.com)