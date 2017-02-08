Ataman: ''Türkiye'de en son ayar çekilecek...''

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sezon sonu takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. TRT Spor'a konuşan Ergin Ataman, sezonun bitmesine 5 ay kala bu tür haberlerin manşet haline getirilmesinin manidar olduğunu söyledi.

Profesyonel yaşantı içerisinde bir yerlere gitmenin doğal olduğunu söyleyen Ataman, ''Bu iddia doğru da olabilir,bilemiyorum. Araştırılacak bir şeyim de yok, ben şu anda kendi takımımla meşgulüm. Ancak sezonun bitmesine 5 ay kala, ortada hiçbir şey yokken, Ergin Ataman isminin, ciddi bir gazetede manşet haline getirilmesi manidar. Ergin Ataman bugün sıradan bir spor adamı değil. Demek ki bunun kaynağını da ileride açıklayacaklardır, bunu geliştireceklerdir. Kaldı ki profesyonellikte her şey geçerli. Ama şunu kimse düşünmesin Ergin Ataman’ı biz sindiririz, ayar çekeriz; Türkiye’de en son ayar çekilecek insanlardan bir tanesi benim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’dan profesyonel olarak ayrıldığı gün çok daha büyük bir Galatasaraylı olacağını söyleyen Ergin Ataman,ayrıldığı zaman sarı-kırmızılı ekibe hizmetinin çok daha büyük yerlerde olacağını sözlerine ekledi. - NTV Spor