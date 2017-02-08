Karşıyaka deplasmanda kayıp..

Fraport Skyliners: 90 - Pınar Karşıyaka: 80

Salon: Fraport Arena

Hakemler: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Nicolas Maestre (Fransa), Aleksandar Milojevic (Makedonya)

Fraport Skyliners: Vaughn 18, Robertson 7, Merz 4, Shields 14, Morrison 35, English 10, Mahir Ağva, Huff, Bonga, Kiel 2

Pınar Karşıyaka: Green 9, Brown 29, Erdi Gülaslan 3, Summers 10, Owens 15, Petway 2, Muhammed Baygül 12, Egemen Güven, Alp Karahan, Soner Şentürk

1. Periyot: 21-20

Devre: 36-41

3. Periyot: 63-54

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla 90-80 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Morrison'ın etkili oyunuyla ilk 4 dakikada 10-2 üstünlük kurdu. Rakibine 5-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, bitime 2 dakika kala Owens'ın basketiyle farkı 1 sayıya kadar indirdi: 14-13. Yeşil-kırmızılı ekip, 18-17 öne geçmesine rağmen Fraport Skyliners son hücumda English'in basketiyle periyodu 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyoda Owens'ın sayılarıyla 6-0'lık seriyle başlayan ve 26-21 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, rakibinin 7-0'lık serisini engelleyemedi ve 28-26 geriye düştü. Kalan bölümde Brown'la etkili olan Pınar Karşıyaka son 2 dakikasına 6 sayı farkla (39-33) önde girdiği devreyi 41-36 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Green ve Muhammed'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka farkı 6 sayıya (48-42) yükseltmesine rağmen ev sahibi ekip, yakaladığı 12-0'lık seriyle 28. dakika içinde 8 sayı öne geçti: 56-48. Kalan bölümde farkı 9 sayıya kadar yükselten (59-50) ev sahibi ekip, periyodu 63-54 önde bitirdi.

Son periyotta Pınar Karşıyaka'nın farkı azaltma çabalarına izin vermeyen ev sahibi ekip, 34. dakika içinde Morrison'un sayılarıyla farkı 12 sayıya çıkardı: 72-60. Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 83-72 üstün giren rakibi karşısında Brown'un üst üste basketleriyle bitime 1,5 dakika kala farkı 7 sayıya kadar indirdi: 87-80. İki takımın da sayı üretmediği son bölümde Vaughn'la 3 sayılık basket bulan ev sahibi ekip, müsabakadan 90-80 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat Salı günü İzmir'de oynanacak.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye'den gelen taraftarlar Pınar Karşıyaka'yı yalnız bırakmadı. Pınar Karşıyaka'da ligdeki Gaziantep Basketbol maçında sakatlandığı için Almanya'ya getirilmeyen Ponitka forma giymedi. Fraport Skyliners'ta Türk asıllı Mahir Ağva da mücadele etti.