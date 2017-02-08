Udoh: ''Atatürk'le ilgili bir projem var''

Fenerbahçe'nin yıldız pivotu Ekpe Udoh, Twitter üzerinden basketbolseverlerin sorularını yanıtladı.

"Fenerbahçe yeni ailem oldu" diyen Amerikalı oyuncu, en büyük hedefini Euroleague şampiyonluğu olarak açıkladı. Geçen sene playoff'taki Real Madrid eşleşmesini unutamadığını anlatan Udoh, antrenör Zeljko Obradoviç'in en sevdiği özelliği sorulduğunda "çılgın olması" cevabını verdi.

Yakın arkadaşı Stephen Curry'nin müthiş bir insan olduğunu belirten Udoh, NBA'de en sevdiği oyuncuların Isaiah Thomas ve Russell Westbrook olduğunu söyledi.

Udoh'a soru soranlar arasında takım arkadaşı Gigi Datome de vardı. 2.08'lik pivot, İtalyan forvetin "Hangimizin sol eli daha kuvvetli" sorusuna "Bu konuda benden çok daha iyisin" yanıtını verdi. Udoh, futbol tutkusundan da bahsetti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği kupa maçını izlediğini söyleyen Udoh, takımdaki favori oyuncuları olarak Jeremain Lens ve Robin Van Persie'yi gösterdi.

29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de kebap yemeyi ve çay içmeyi çok sevdiğini söylerken; Atatürk'ün hayatından çok etkilendiğini ve onun hakkında yeni bir proje üzerinde çalıştığını ifade etti. Udoh, taraftarın isteğini kırmayarak, Türkçe "adamsın" dedi.

Sempatik tavırlarını röportaj boyunca sürdüren Udoh, bir taraftarın "sana baba diyebilir miyim" sorusuna da eğlenceli bir yanıt verdi.

Basketbolu Fenerbahçe'de bırakacağını söyleyen Udoh, Türkçe öğrenmek istediğini de sözlerine ekledi.

"Avrupa'da karşılaştığın en zor pivot hangisi" sorusuna "Savunduğum en zor oyuncu, sabah aynaya baktığımda karşımdaki kişi" yanıtını veren Udoh, bir taraftarın isteği üzerine Ülker Arena'nın tribünlerine çıkarak tezahürat yaptı.

(beIN Sports)