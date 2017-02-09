- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Anadolu Efes, Naumoski'yi onurlandırdı
09 Şubat 2017 , 21:46
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
Anadolu Efes Kulübü, efsane basketbolcusu Petar Naumoski'nin isminin yazılı olduğu formayı Abdi İpekçi Spor Salonu'na astı.
Anadolu Efes Kulübü, 1992-1994 ile 1995-1999 yılları arasında lacivert-beyazlı formayı giyen ve başta Koraç Kupası olmak üzere kazanılan birçok başarıda imzası olan eski oyuncusu Naumoski'yi, "forma emekliliği" uygulaması kapsamında THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile oynanan maçta ağırladı.
Karşılaşmanın devre arasında düzenlenen ve Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile lacivert-beyazlı takımın eski başantrenörleri Aydın Örs ile Oktay Mahmuti'nin de katıldığı törende, Naumoski'nin 7 numaralı forması, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki yerini aldı.
Törende Özilhan, Naumoski'yi bir de plaket verdi.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar