Türkiye Basketbol 1. Ligi’ndeki mücadelede iki sezondur play-off yarı final turunda elenen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, bu sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi’ne yükselme hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Ligde geride kalan 22 maçın 19’unu kazanan Sakarya ekibi, 41 puanla lider durumda bulunuyor.



Rakiplerine bin 784 sayı atan, potasında ise bin 479 sayı gören Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 3 mağlubiyeti, İstanbul ekibi Pertevniyal (76-74), İzmir takımı Petkimspor (79-67) ve Nesine.com Eskişehir Basket (73-68) karşısında yaşadı.



Başantrenör Bıyıktay: "Kaliteli ve karakterli bir kadromuz var"



Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Burak Bıyıktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında, bir üst lige çıkma hedefiyle takım kurduklarını belirterek, "Hem kaliteli hem de karakterli bir kadromuz var. Bugüne kadar istediğimiz sonuçları alarak gayet başarılı bir şekilde geldik. Şu ana kadar performansımızdan çok memnunum." diye konuştu.



Bıyıktay, takım kimyasını iyi oluşturduklarını, birbirini seven, aynı hedef doğrultusunda kenetlenmiş bir ekip olduklarını vurgulayarak, "Hem oyuncu olarak hem de idari ekip ve koç ekibi olarak iyi bir takımız. Dolayısıyla biz işimizi yapmaya çalışıyoruz ama ben her zaman her ortamda söylüyorum, buralar çok önemli değil. Önemli olan sezonun sonunu getirebilmek. Şu anda lideriz, inşallah lider bitiririz sonra da şampiyon oluruz." dedi.



Bu sezonki play-off sisteminin geçen sezona göre daha iyi olduğunu vurgulayan Bıyıktay, şunları söyledi:



"Birinci turda 5 maç üzerinden 3 yapan geçiyor. Eskiden ikiydi, şimdi üç maçı kazanan tur atlıyor. Biraz daha maç trafiği artıyor ama şans faktörü azalıyor. Bu turun sonunda 4 takım, lig usulü maç yapacak, deplasmanlı olarak. Burada da birinci olan şampiyon olacak. Dolayısıyla iyi olan şampiyon olacak. Biz de inşallah şampiyon olacağız."



Ligde yarın deplasmanda Acıbadem Üniversitesi ile yapacakları maça da değinen Bıyıktay, "Üst düzey oyuncuları, iyi de bir koçları ve organizasyonları var. Biz ilk yarı kendi sahamızda kazandık. Oraya yine kazanmak için gideceğiz ama sonuçta güçlü bir ekip. Kim daha iyi oynarsa, kim basketbolunu rakip takıma kabul ettirirse kazanan taraf olacaktır ama yine söylüyorum, çok da önemli değil çünkü sezon sonu önemli." şeklinde konuştu. Taraftar sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Bıyıktay, "Sezon sonuna kadar bizi desteklemelerini rica ediyorum ve istiyorum." ifadesini kullandı.



Kaptan Kerem: "Her şey yolunda"



Takım kaptanı Kerem Gönlüm de sezona üst lige çıkma hedefiyle başladıklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar her şey yolunda. Lige çıkmak için belirleyici olacak kısım play-off’lar ama ne olursa olsun ligi lider bitirmenin de play-off’larda bize avantaj sağlayacağını biliyoruz." diye konuştu. Kerem, bu haftaki rakipleri Acıbadem Üniversitesi’nin iyi bir ekip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Sezon başında onların da hedefi lige çıkmaktı. Yüksek bütçeli bir takım. Biz onlarla iki maç yaptık bu sene lig ve kupa elemelerinde, ikisini de kazandık. Kendimize güveniyoruz. Bu maçı kazanırsak ligi lider bitirme yolunda büyük avantaj olacağını biliyoruz. İyi durumdayız."