Ömer Onan: ''Erken final diyoruz ama...''

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, İntegral Foreks Türkiye Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eşleşmeleri değerlendiren Onan, Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını "erken final" olarak nitelendirdi.

''Erken final diyoruz ama...''

Ömer Onan, Ankara seyircinin inanılmaz bir basketbol sevgisi ve coşkusu olduğunu ifade etti.

İlk yarıyı ilk 8'de bitiren takımların mücadelesine sahne olacak Türkiye Kupası'nda eşleşmeleri değerlendiren Onan, "Kupa maçlarının farklı heyecanlar yarattığını kaydetti. 'Erken final' diyoruz ama kupanın havası başka oluyor, kupaya direkt heyecanla giriyoruz" dedi.

İntegral Foreks Türkiye kupası, 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek.

(TRT Spor)