"Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyoruz"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde, 12 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, rakipleri karşısında galip gelerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin gücünü bildiklerini ve hazırlıklarını da buna göre yaptıklarını belirtti.

Rakipleri kadar kendilerinin de iyi bir ekibe sahip olduğunu dile getiren Güneş, "Rakibimiz, hem Türkiye hem de Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden biri. Çok zor maç olacak. Yeşilgiresun Belediyespor olarak bizim de iyi kadromuz var. Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Güneş, geçen hafta oynadıkları Trabzonspor Medical Park maçına da değinerek, "Trabzonspor Medical Park karşısında galip gelerek ligde yeniden çıkış yakaladık. Hedefimiz play-off oynamak. İstanbul deplasmanında kazanırsak play-off yolunda ciddi bir adım atmış olacağız." ifadesini kullandı.