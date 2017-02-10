Petar Naumoski'nin Forması Emekli Edildi

Anadolu Efes, 6 sezon formasını giyen ve mavi beyaz formayla 12 kupa kazanan Petar Naumoski'nin 7 numaralı formasını emekli etti.

EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasının devre arasında özel olarak hazırlanan 7 numaralı Petar Naumoski forması Abdi İpekçi'nin tavanına asıldı. Eski takım arkadaşları ve Aydın Örs'ün de katıldığı törenle onure edilen Petar Naumoski 1996 yılında kazanılan Koraç Kupası'nın en önemli oyuncularından biriydi.

1968 doğumlu Petar Naumoski 1992-1994 ve 1995-1999 yılları arasında Efes Pilsen formasıyla tam 12 kupa kazanan Makedon isim 2004 yılında da Ülkerspor forması da giymişti. Petar Naumoski ülkesinde 1 dönem milletvekilliği de yaptı.

Petar Naumoski'nin onurlandırıldığı gecede Anadolu Efes 2. yarıdaki etkili oyunuyla İtalya rakibini 90-86 mağlup etti.