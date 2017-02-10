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Türk derbisinde gülen yine Daçka!

Euroleague'in 22. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 72-65 mağlup etti. Sarı lacivertliler böylece Daçka'ya ikinci Euroleague maçında da kaybetmiş oldu.

Tarih10 Şubat 2017 , 21:28

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Türk derbisinde gülen yine Daçka!

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