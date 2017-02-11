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Can Sevim: "İyi basketbol oynamaya başladık"
11 Şubat 2017 , 20:28
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Muratbey Uşak karşısında ilk galibiyetini elde eden Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in başantrenörü Can Sevim, iyi basketbol oynamaya başladıklarını belirterek, "Bu bir başlangıç." dedi.
Can Sevim, Muratbey Uşak'ı 90-84 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında geçen hafta galibiyetin kıyısından döndüklerini bu hafta ise kazanmayı başardıklarını dile getirdi.
Sakat oyuncularının bulunmasına rağmen kazandıklarını söyleyen Can Sevim, "Bu bir başlangıç. Maç maç kazanmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz ise, rakiplerini galibiyetten dolayı kutladıklarını dile getirerek, "Kötü bir mağlubiyet oldu. Bir hafta ara var ve bu süreyi iyi değerlendirip ligde kalmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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