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"İlk periyotta teslim olduk"
11 Şubat 2017 , 16:39
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Beşiktaş Sompo Japan'ın maç boyunca üstün oynadığını dile getirdi.
Beşiktaş Sompo Japan'ın son haftaların formda takımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bizim için sonucu keyifli olmayan bir maç oldu. Maçın sonuna kadar üstün oynadılar. İlk periyotta teslim olduk. Eksiklerimiz var ve rotasyonda zorluk çekiyoruz. Rakibimizin aldığı 20 hücum ribaundu maça damgasını vurdu. Bu kadar hücum ribaundu verirseniz direnemezsiniz. Çok önemli pozisyonları oyuncularımız egoları sebebiyle harcadılar. Top kayıpları sonrası ritmimizi kaybettik ve rakibimiz kontrolü eline aldı."
Karşılaşmada 12 sayı kaydeden Metecan Birsen de "Son topa kadar iyi mücadele ettik. Kazanmanın zor olduğunu biliyorduk. Beşiktaş Sompo Japan pota altında çok güçlü. Uzunlarını da iyi kullandılar." değerlendirmesinde bulundu.
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