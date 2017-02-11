Kolejliler evinde güldü!

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 90 - Muratbey Uşak: 84

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar, Kerem Baki

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 8, Yesukan Onar 7, Shorter 23, Hummer 19, Morrison 21, Sakut Taylan Süerkip 3, Uğur Hortum 7, İsmail Yiğit Yüceer 2

Muratbey Uşak: Harrison 32, Freimanis 19, Vasiliauskas 3, Ibekwe 4, McKissic 18, Hakan Demirel, Auguste 7, Ali Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 1

1. periyot: 13-15

Devre: 34-39

3. periyot: 60-58

5 faulle çıkanlar: 36.50 Thomas, 37.11 Sakut Taylan Süerkip, 37.20 Morrison (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler), 38.42 Ali Berent Kavaklıoğlu (Muratbey Uşak)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Muratbey Uşak'ı 90-84 yenerek, 18. haftada sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerin ardından ilk 5 dakikası 7-7 geçilen 1. periyot, Muratbey Uşak'ın 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı. Oyunun bu bölümünde 5 sayı kaydeden Shorter ve 9 sayı atan Freimanis takımları adına performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.

İkinci periyodun ilk 5 dakikası da ilk periyotta olduğu gibi eşitlikle (23-23) geçildi. Freimanis'in etkili oyununa Harrison ve McKissic'in de katkı vermesiyle karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 39-34 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekipte Shorter, ilk devre 16 sayı kaydetti.

Muratbey Uşak, ikinci yarıya Harrison ve Vasiliauskas'ın etkili oyunuyla başladı ve 3. periyodun ilk 5 dakikasını 7 sayı farkla (44-51) önde tamamladı. Shorter ve Morrison ile sayılar üreten ve etkinliğini artıran ev sahibi ekip, periyodun bitimine 2,5 dakika kala 55-54 öne geçmeyi başardı. Periyot, 60-58 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in üstünlüğüyle sona erdi.

Dördüncü periyoda boyalı alandan sayılar bularak başlayan ev sahibi ekip, periyodun ilk dakikasında farkı 6 sayıya (64-58) çıkardı. Sakut Taylan ve Morrison ile sayılar bulan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, bitime 7 dakika kala 11 sayılık farka (71-60) ulaştı. Oyunun son bölümlerinde top kayıpları yaşayan ve faul sıkıntısına giren Ankara ekibi, karşılaşmayı 90-84 kazandı.