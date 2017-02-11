Naumoski basketbolseverlerle buluştu!

Anadolu Efes'in efsane basketbolcusu Petar Naumoski, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte basketbolseverlerle bir araya geldi.

Lacivert-beyazlı takımda 1992-1994 ile 1995-1999 yılları arasında forma giyen ve başta Koraç Kupası olmak üzere kazanılan birçok başarıda imzası bulunan Naumoski, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki etkinlikte basketbolseverlerle sohbet etti.

Anadolu Efes Kulübünün mobil uygulaması üzerinden en az 500 puan kazanan 20 taraftarın yer aldığı organizasyonda, Naumoski, basketbol kariyerinde ve Anadolu Efes'te yaşadığı tecrübeleri paylaştı.

Etkinlik, efsane basketbolcunun resminin basılı olduğu pastanın kesilmesiyle sona erdi.