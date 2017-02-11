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Potada 18. Hafta Heyecanı
11 Şubat 2017 , 13:26
Türkiye Spor Toto basketbol Lig'inde 18. hafta maçları bugün oynanacak 4 maçla başlıyor.
Bu sezon Ufuk Saarıca yönetiminde iyi bir performan sergileyen ve ligde aldığı 13 galibiyetle 3. sırada bulunan Beşiktaş Sompo Japan, 6 galibiyeti bulunan ve 3 maçlık mağlubiyet serisini bitirmek isteyen İstanbul BBSK'yı konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak mücadele Bein Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Günün diğer karşılaşmalarıysa şu şekilde;
16.00 TED Ankara - Muratbey Uşak
17.00 Tofaş - Büyükçekmece
18.00 Trabzonspor - Pınar Karşıyaka
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