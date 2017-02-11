Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-73 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, sezon başı hesaplamasında kazanacaklarını düşündükleri bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, "Kazanmak istediğimiz bir maçtan galibiyetle ayrılarak haftayı bitirdik. Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz. İlk yarının büyük bölümünü iyi oynadık. Bazı hatalarla rakibimizi oyunda tuttuk. Hücum ribauntlarındaki üstünlüğümüz bizi oyunda tuttu. Galibiyetten dolayı mutluyum. Üç maç arka arkaya kazandık. Seriyi daha fazla yapmaya çalışacağız." dedi.

Sarıca, Türkiye Kupası'nda Banvit ile yapacakları maçı düşüneceklerini ve sekizli finalde her takımın şansı olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı ekibin ABD'li oyuncusu Kyle Weems de oyundan memnun olmadığını ifade ederek, "İlk yarıda farkı yükseltmemize rağmen rakibin maça ortak olmasına izin verdik. Bu tarz iniş çıkışları engellemek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.