TOFAŞ zorlanarak kazandı

TOFAŞ: 73 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 69

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatah Arslanoğlu, Önder Yılmaz

TOFAŞ: Barış Ermiş 4, Mejia 9, Micic 27, Copeland 10, Ivanov 11, Yiğit Arslan 3 , Kaya Peker 2, Caner Topaloğlu 5, Muhsin Yaşar 2

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 6, Mutlu Akpınar 2, Eldridge 9, Hayes 11, Caloiaro 23, Burak Can Yıldızlı 2, Stepanovic 4, Tayfun Erülkü 4, Buckner 8

1. Periyot: 15-15

Devre: 33-36

3. Periyot: 45-45

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 73-69 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu, 15-15'lik eşitlikle tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci çeyrek sonunda konuk ekip soyunma odasına 36-33 öne gitti.

Üçüncü çeyreğe de Osiris Eldridge'nin üç sayılık basketiyle başlayan Demir İnşaar Büyükçekmece farkı 8 sayıya çıkardı: 33-39. Hücumda Barış ve Kaya'nın sayılarıyla farkı eritmeye çalışan TOFAŞ, son iki dakikaya 45-40 geride girdi. Kalan bölümde Micic ile 5 sayı bulan Bursa temsilcisi, final periyoduna 45-45'lik eşitlikle gitti.

Son çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, 33. dakikada Kaloyan Ivanov'un basketiyle uzun bir aradan sonra öne geçti: 49-47. Bu dakikadan sonra hiç geri adım atmayan TOFAŞ, rakibi karşısında bir ara farkı 8 sayıya kadar çıkarırken (65-57) sahadan da 73-69 galip ayrıldı.