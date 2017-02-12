Anadolu Efes'te sakatlık şoku!

Spor Toto Basketbol Ligi’nde sahasında karşılaştığı BEST Balıkesir’i 95-67‘lik skorla yenen Anadolu Efes’te Derrick Brown sakatlandı.

Karşılaşmanın ilk beşinde sahaya çıkan Derrick Brown henüz 2 dakika 23 saniye geçmişken sol ayağından sakatlandı. Hemen benche oturan ve de buz tedavisi uygulanılan Brown ‘un durumu çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.

Maça iyi başlayan Brown, bu sürede 4 sayı atıp 1 ribaunt almıştı.

(basketball.com.tr)