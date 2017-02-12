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Anadolu Efes'te sakatlık şoku!
12 Şubat 2017 , 19:48
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- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
Spor Toto Basketbol Ligi’nde sahasında karşılaştığı BEST Balıkesir’i 95-67‘lik skorla yenen Anadolu Efes’te Derrick Brown sakatlandı.
Karşılaşmanın ilk beşinde sahaya çıkan Derrick Brown henüz 2 dakika 23 saniye geçmişken sol ayağından sakatlandı. Hemen benche oturan ve de buz tedavisi uygulanılan Brown ‘un durumu çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
Maça iyi başlayan Brown, bu sürede 4 sayı atıp 1 ribaunt almıştı.
(basketball.com.tr)
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- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
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