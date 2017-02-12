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Demir: ''İyi oynamadığımız bir gündü''
12 Şubat 2017 , 19:18
Best Balıkesir'in başantrenörü Hakan Demir, iyi bir basketbol oynayamadıklarını dile getirdi.
Demir, Anadolu Efes'in karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi bir performans sergilediğini belirterek, "İyi oynamadığımız bir gündü. Şu ana kadar oynadığımız basketbolun altında kaldık. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'inde iyi bir maç oynadı. Onları tebrik ediyorum. Türkiye Kupası arasını iyi değerlendirmemiz lazım." diye konuştu.
Best Balıkesir'in oyuncusu Andrew Andrews de Anadolu Efes'in enerjisine yetişemediklerini ve fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldıklarını aktardı.
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