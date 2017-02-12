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Eski Karşıyakalı Tofaş'a imza attı
12 Şubat 2017 , 22:15
Daha önce ligimizde Pınar Karşıyaka forması giyen Juan Palacios, uzun arayışında olan Tofaş'la anlaşma sağladı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir parkelerden uzak kalan isim. 4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyon olan Karşıyaka kadrosunda da yer alan deneyimli isim, Avrupa'da da bir çok takımın formasını giymişti.
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