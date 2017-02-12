Fenerbahçe seriye devam ediyor

Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 76-65 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 5 dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Pota altından bulduğu basketlerle rakibinin savunma direncini kırmaya çalışan Fenerbahçe, Datome'nin de etkili olmasıyla ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci periyota hızlı başlayan ev sahibi ekip, farkı açsa da Yeşilgiresun Belediyespor dış atışlardan peş peşe bulduğu basketlerle arayı kapattı. Mücadelenin 15. dakikası Fenerbahçe'nin 24-22 üstünlüğü ile geçilirdi. İki takım da hücumda üst üste top kayıpları yaşarken 19. dakikada Yeşilgiresun Belediyespor skoru eşitlemeyi başardı (30-30). Kalan sürede savunma direncini yükselten Karadeniz temsilcisi Enes Berkay Taşkıran'ın basketiyle soyunma odasına 32-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe basketle başlayan Yeşilgiresun Belediyespor'un üstünlüğü kısa sürdü. Nunnally ve Bennett'ın basketleriyle öne geçen sarı-lacivertliler, pota altında etkinliğini artırdı. Ali Muhammed'in oyuna girmesiyle hücumdaki baskısını artıran ev sahibi ekip, Datome'nin üçlüğüyle 28. dakikada skoru 48-37'ye getirdi. Karadeniz temsilcisinin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe üçüncü periyotu 56-46 üstünlükle tamamladı.

Son çeyrekte Vesely'nin peş peşe smaçlarıyla farkı açan Fenerbahçe, pota altında yaptığı etkili savunmayla Yeşilgiresun Belediyespor'un sayı bulmasına izin vermedi. Rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren sarı-lacivertliler üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 76-65 galip ayrıldı.

- Detaylar -

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Serkan Emlek, Semih Vural, Mehmet Şahin

Fenerbahçe: Sloukas, Nunnally 13, Datome 15, Bennett 7, Ahmet Düverioğlu 6, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 8, Berk Uğurlu, Vesely 16, Kalinic 3, Ali Muhammed 8,

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 10, Ledo 14, Enes Berkay Taşkıran 4, Emircan Koşut 4, Gill 20, Metin Türen 4, Doğuş Özdemiroğlu 4, Ivanov 5

1. Periyot: 17-14

Devre: 30-32

3. Periyot: 56-46