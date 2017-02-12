İşte Lasme'nin yeni takımı!

Galatasaray Odeabank'ın geçen sezon Eurocup şampiyonluğunda büyük rol oynayan ancak testlerinde yasaklı maddeye rastlandığı için 1 yıl men cezası alan Stephane Lasme, yaptığı başvurularla cezasını 4 ay erkene çekmeyi başarmıştı.

Gabonlu oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

Lasme, D-LEAGUE'de Texas Legends forması giyecek. (Basket Dergisi)