Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TBL

İşte Lasme'nin yeni takımı!

Tarih12 Şubat 2017 , 13:13

Yorum
İşte Lasme'nin yeni takımı!

Galatasaray Odeabank'ın geçen sezon Eurocup şampiyonluğunda büyük rol oynayan ancak testlerinde yasaklı maddeye rastlandığı için 1 yıl men cezası alan Stephane Lasme, yaptığı başvurularla cezasını 4 ay erkene çekmeyi başarmıştı.
Gabonlu oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

Lasme, D-LEAGUE'de Texas Legends forması giyecek. (Basket Dergisi)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri

me