Obradovic: '' Günün sonunda galibiyet almamız..."

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor'u 76-65 yendikleri maçta konsantrasyon problemi yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic bazı oyuncularını dinlendirdiğini belirterek, "Rakibimizin gücü bireysel özelliklerinden geliyor. Maça buna göre hazırlandık. Bu tür maçlarda bazı oyuncularımı dinlendiriyorum. Motivasyon bu işte çok önemli. Her zaman önce kendinize sonra rakibe ve taraftarlara saygı duymanız gerekiyor. Yüksek motivasyonla oynamadığınız sürece konsantrasyon açısından sorun yaşarsınız. Bu akşam yaşanan 21 top kaybı bunun en güzel örneği." diye konuştu.

İlk yarıda rakibe kötü reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Obradovic, "İlk yarıda birkaç iyi atışımız oldu ama savunma açısından faciaydık. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Kenardan gelen katkı önemli. Bazı oyuncular takımına bazıları da rakibe yardımcı oluyor. Günün sonunda galibiyet almamız bizim için önemliydi. Türkiye Kupası hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Ali Muhammed ise maça yavaş tempoyla başladıklarını ancak ilerleyen bölümde iyi oynayarak kazandıklarını dile getirdi.