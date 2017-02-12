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Sijan: "Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı"
12 Şubat 2017 , 22:05
Yeşilgiresun Belediyespor Yardımcı Antrenörü Dorde Sijan, Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini belirterek şunları kaydetti:
"Rakibimizi tebrik ederim. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Avrupa'nın en iyi takımı ve başlarında en iyi antrenör var. Oynadığımız oyundan taraftarlarımız da memnun kalmıştır. İyi bir ilk yarı çıkardık ama Fenerbahçe'nin benci daha uzun. Kupada elimizden geleni yapmaya çalışacağız."
Konuk ekibini oyuncusu Enes Berkay Taşkıran ise maça iyi başladıklarını ancak sonunu getiremediklerini vurguladı.
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