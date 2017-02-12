"Sonuçtan oldukça memnunum"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Best Balıkesir'i 95-67 yenen Anadolu Efes'in Başantrenörü Velimir Perasovic, sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perasovic, rakiplerinin son haftalarda çok iyi bir performans gösterdiğine dikkati çekerek, "Maça çok iyi konsantre olarak başladık. Top çalma ve hücumlarımız bunun geri dönüşünün bir göstergesi. Tüm takımın dahil olduğu, oyuna katkı sağladığı önemli bir maç gerçekleştirdik. Sonuçtan da oldukça memnunum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in genç oyuncusu Berk Demir ise maçın başından sonuna kadar kontrolü ellerinde tuttuklarını ve rahat bir galibiyet aldıklarını kaydetti.