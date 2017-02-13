Banvit, Galatasaray'ı devirdi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18.haftasında Banvit, Galatasaray Odeabank'ı 79-64 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, Schilb ve Sinan Güler’in sayılarıyla 3. dakikayı 8-2 önde geçti. Banvit Orelik’in sayılarıyla 5. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: (8-10). Periyotun kalan bölümünde Micov, Göksenin Köksal ikilisi ile etkili olan sarı-kırmızılı ekip ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sert savunmasıyla öne çıkan Galatasaray Odeabank, ilk yarıda son beş dakikaya 34-30 önde girdi. Furkan Korkmaz, Theodore ve Tolga Geçim'la sayılar bulmaya başlayan Banvit, soyunma odasına 45-40 önde gitti.

Galatasaray Odeabank, üçüncü periyotta Micov’un etkili oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 25. dakikayı 52-45 önde geçti. Banvit , Tolga Geçim, Kulig ve Theodore’nin basketleriyle son çeyreğe 58-55 önde girdi.

Final periyoduna Tolga Geçim, Kulig ve Theodore’nin basketleriyle başlayan Banvit ,33. dakikada skoru 64-55'e getirdi. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi salondan 15 sayı farkla 79-64 galip ayrıldı.

- Detaylar -

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Murat Biricik, Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüdar

Banvit: Muric 3, Kulig 13, Tolga Geçim 12, Hasan Emir Gökalp, Orelik 19, Metehan Akyel, Merthan Mutlu, Vidmar 3, Chappell 2, Furkan Korkmaz 8, Theodore 19

Galatasaray Odeabank: Preldzic, Micov 16, Rodriguez 3, Tyus 13, Can Korkmaz 1, Schilp 5, Ege Arar, Orhan Haciyeva, Pleiss 8, Sinan Güler 8, Diebler, Göksenin Köksal 10

1.Periyot: 21-26

Devre: 45-40

3.Periyot: 58-55