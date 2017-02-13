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Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor!

Tarih13 Şubat 2017 , 14:44

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Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor!

15-19 Şubat tarihlerinde Ankara’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak olan İntegral Forex Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte maçların günü saati ve hakemler:

TARİH

SAAT

A TAKIMI

B TAKIMI

MÜSABAKA G.

BAŞ HAKEM

1.YRD.HAKEM

2.YRD.HAKEM

15.2.2017

17:30

Yeşilgiresun
Bld

Pınar Karşıyaka

Ziya Pala

Yener Yılmaz

Serdar Ünal

Can Mavisu

15.2.2017

20:30

Anadolu Efes

Fenerbahçe

Filiz Öget

Mehmet Keseratar

Murat Biricik

Altuğ Köselerli

16.2.2017

17:30

Beşiktaş
Sompo Japan

Banvit

Nami Mutlu

Aytuğ Ekti

Serkan Emlek

İsmail Aydın

16.2.2017

20:30

Galatasaray
Odeabank

Darüşşafaka
Doğuş

Evkan Aslan

Emin Moğulkoç

Fatih Arslanoğlu

Ali Şakacı


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