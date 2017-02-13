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Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor!
13 Şubat 2017 , 14:44
15-19 Şubat tarihlerinde Ankara’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak olan İntegral Forex Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte maçların günü saati ve hakemler:
|
TARİH
|
SAAT
|
A TAKIMI
|
B TAKIMI
|
MÜSABAKA G.
|
BAŞ HAKEM
|
1.YRD.HAKEM
|
2.YRD.HAKEM
|
15.2.2017
|
17:30
|
Yeşilgiresun
|
Pınar Karşıyaka
|
Ziya Pala
|
Yener Yılmaz
|
Serdar Ünal
|
Can Mavisu
|
15.2.2017
|
20:30
|
Anadolu Efes
|
Fenerbahçe
|
Filiz Öget
|
Mehmet Keseratar
|
Murat Biricik
|
Altuğ Köselerli
|
16.2.2017
|
17:30
|
Beşiktaş
|
Banvit
|
Nami Mutlu
|
Aytuğ Ekti
|
Serkan Emlek
|
İsmail Aydın
|
16.2.2017
|
20:30
|
Galatasaray
|
Darüşşafaka
|
Evkan Aslan
|
Emin Moğulkoç
|
Fatih Arslanoğlu
|
Ali Şakacı
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