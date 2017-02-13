- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
BSL'de 18. hafta 2 maçla sona eriyor!
13 Şubat 2017 , 13:19
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Royal Halı Gaziantep BB
Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta bugün oynanacak 2 maçla sona erecek.
İlk olarak Gaziantep - Darüşşafaka Doğuş mücadelesi saat 18'de başlayacak ve BeinSports3 kanalından naklen yayınlanacak.
Günün 2. maçında ise Banvit, Bandırma'da Galatasaray Odeabank'ı ağırlarken, saat 20'de başlayacak olan mücadeleyi yine BeinSports3 kanalı naklen yayınlayacak.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Royal Halı Gaziantep BB
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar