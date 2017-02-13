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BSL'de 18. hafta 2 maçla sona eriyor!

Tarih13 Şubat 2017 , 13:19

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BSL'de 18. hafta 2 maçla sona eriyor!

Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta bugün oynanacak 2 maçla sona erecek.

İlk olarak Gaziantep - Darüşşafaka Doğuş mücadelesi saat 18'de başlayacak ve BeinSports3 kanalından naklen yayınlanacak.

Günün 2. maçında ise Banvit, Bandırma'da Galatasaray Odeabank'ı ağırlarken, saat 20'de başlayacak olan mücadeleyi yine BeinSports3 kanalı naklen yayınlayacak.

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