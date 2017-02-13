Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin zor olduğunu bu maçta da bunu gördüklerini dile getirdi.

Karşılaşmanın zorlu bir mücadeleye sahne olduğunun altını çizen Blatt, şunları kaydetti:

"Maç çok yakındı. İkinci yarıda biraz daha iyi olduğumuzu ve maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten iyi bir oyundu, Gaziantep ekibi güzel bir oyun ortaya koydu. Burada oynamak gerçekten zor. Maçı aldığımız için mutluyuz."