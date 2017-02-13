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Daçka deplasmanda kazandı!
13 Şubat 2017 , 21:27
Gaziantep Basketbol: 85 - Darüşşafaka Doğuş: 89
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, İbrahim Altıntaş
Gaziantep Basketbol: Rautins 24, Emre Özkanlı, Altan Erol, Alper Özcan 2, Denmon 11, Ruzic, Berke Sungur, Balazic 5, Will Cherry 9, Haislip 11, Erden Eryüz, Jefferson 23
Darüşşafaka Doğuş: Ender Arslan 5, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk 7, Wanamaker 22, Clyburn 5, Okben Ulubay, Moerman 2, Furkan Aldemir 4, Oğuz Savaş, Anderson 13, Zizic 19, Bertans 12.
1. Periyot: 25-20
Devre: 48-47
3. Periyot: 67-69
Beş faulle çıkan: 39.45 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)
İlk periyot takımların karşılıklı basketiyle başladı ve 5. dakika 13-13 beraberlikle geçildi. Oyundaki baskısını artıran ev sahibi ekip ilk çeyreği 25-20 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci çeyrek sonunda Gaziantep Basketbol soyunma odasına 48-47 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de karşılıklı basketler devam etti ve Darüşşafaka Doğuş final periyoduna 67-69 üstün girdi.
Son periyot da çekişmeli geçti. Karşılaşmanın 32. dakikasında Wanamaker'in bulduğu sayıyla Darüşşafaka Doğuş farkı 4'e çıkarttı (69-73). Maçın bitmesine 1 dakika kala Rautins'in bulduğu 3 sayılık basketle fark kapandı (85-85). Son saniyelerde daha az hata yapan Darüşşafaka Doğuş, sahadan 89-85 galip ayrılmasını bildi.
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