Daçka deplasmanda kazandı!

Gaziantep Basketbol: 85 - Darüşşafaka Doğuş: 89

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, İbrahim Altıntaş

Gaziantep Basketbol: Rautins 24, Emre Özkanlı, Altan Erol, Alper Özcan 2, Denmon 11, Ruzic, Berke Sungur, Balazic 5, Will Cherry 9, Haislip 11, Erden Eryüz, Jefferson 23

Darüşşafaka Doğuş: Ender Arslan 5, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk 7, Wanamaker 22, Clyburn 5, Okben Ulubay, Moerman 2, Furkan Aldemir 4, Oğuz Savaş, Anderson 13, Zizic 19, Bertans 12.

1. Periyot: 25-20

Devre: 48-47

3. Periyot: 67-69

Beş faulle çıkan: 39.45 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)

İlk periyot takımların karşılıklı basketiyle başladı ve 5. dakika 13-13 beraberlikle geçildi. Oyundaki baskısını artıran ev sahibi ekip ilk çeyreği 25-20 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci çeyrek sonunda Gaziantep Basketbol soyunma odasına 48-47 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de karşılıklı basketler devam etti ve Darüşşafaka Doğuş final periyoduna 67-69 üstün girdi.

Son periyot da çekişmeli geçti. Karşılaşmanın 32. dakikasında Wanamaker'in bulduğu sayıyla Darüşşafaka Doğuş farkı 4'e çıkarttı (69-73). Maçın bitmesine 1 dakika kala Rautins'in bulduğu 3 sayılık basketle fark kapandı (85-85). Son saniyelerde daha az hata yapan Darüşşafaka Doğuş, sahadan 89-85 galip ayrılmasını bildi.