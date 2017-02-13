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Dedas: "Maalesef kağıt üstünde mağlubuz"
13 Şubat 2017 , 22:43
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- Basketbol
- TBL
- Royal Halı Gaziantep BB
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde, Darüşşafaka Doğuş'a 85-89 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, bugünkü mücadelede galibiyeti kendilerinin hak ettiğini düşündüğünü söyledi.
Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ifade eden Dedas, "Maalesef kağıt üstünde mağlubuz. Baştan sona çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımı sahaya koydukları karakterden dolayı tebrik ediyorum. Maçı hem televizyon, hem de salonda izleyenler için de keyifli bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Buraya gelen ve bizlere destek olan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Royal Halı Gaziantep BB
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