Efes'ten kampanya!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde oynayacağı kalan maçlar için paket bilet kampanyası düzenledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basketbolseverler Anadolu Efes'in Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacağı Baskonia, Brose Bamberg, Maccabi FOX, Fenerbahçe ve Olympiakos karşılaşmalarının paket biletlerini, www.tixbox.com.tr'den satın alabilecek.

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi normal sezonundaki iç saha maç programı şu şekilde:

24 Şubat Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Baskonia

10 Mart Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Brose Bamberg

16 Mart Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Maccabi FOX

23 Mart Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe

30 Mart Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Olympiakos